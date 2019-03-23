萬人今晚直擊！ 誰搶中職30年頭彩

獅先發投手羅里奇（記者黃志源攝）

猿先發投手李茲（記者徐正揚攝）

開幕戰預測先發

猿獅領銜 已預售12000張

〔記者徐正揚、羅志朋／連線報導〕歷經10578個日子，中華職棒正式邁入30週年，新球季今天下午5點05分開戰，桃猿坐鎮桃園主場迎戰統一獅，預售票已賣出12000張，由ELEVEN SPORTS直播。

適逢中職30週年，聯盟邀請首任會長唐盼盼擔任開球貴賓，並由職棒元年開幕戰兄弟象先發捕手、猿隊總教練洪一中蹲捕；1990年3月17日開幕戰，當時唐盼盼蹲捕，張豐緒開球，「世界全壘打王」王貞治擔任打者，為中職揭開序幕。

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桃猿陳俊秀（資料照）

桃猿林泓育（資料照）

開球搭檔 元年味十足

獅猿昨各自在台南、桃園大本營做最後調整，洪一中指出，先發陣容大致底定，各是一壘陳俊秀、二壘郭嚴文、三壘林智平與游擊林承飛，林泓育一定會上場，至於捕手派誰搭配新洋投李茲、除藍寅倫外的外野手是誰？要等賽前討論。

統一獅陳傑憲（記者黃志源攝）

統一獅蘇智傑（記者黃志源攝）

統一獅林祖傑（記者黃志源攝）

李茲表示，過去在美、日、韓職都投過開幕戰，不曾在熱身賽遭遇中職球隊雖然很可惜，因為隊友會分享經驗，所以不會擔心，他也強調，投開幕戰不代表他是球隊的1號投手，這只是整季的其中1場。

洋投對決 加總72歲新猷

獅隊先發陣容和棒次已確定，「雙傑」陳傑憲、蘇智傑分別扛第一、四棒，「大齡菜鳥」林祖傑守游擊、打第2棒，老將高國慶守一壘、打第6棒，中職生涯邁入第9年的陳鏞基則從板凳出發，先發投手則是去年防禦率王羅里奇。

值得一提的是，羅里奇36歲又230天、李茲35歲又200天，兩人合計年紀72歲又65天，為聯盟開幕戰史上，加總年紀最大的先發對戰組合，也是第5次洋投先發對決。

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