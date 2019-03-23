30秒看懂 中職5大變革

重播輔助判決（資料照）

１／部分週日場 下午2點開打

改為週二、四安排1場；週三、五、六、日為2場，3、4、10月及5月前兩個星期，週日改為下午2點5分開打。

２／延賽時間 半季末一次公布

改為上、下半季例行賽倒數兩週時，一次公布延賽賽程。

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若本季週五延賽，雙重賽將安排於週日，避免影響球隊主題日進行。但如果主隊同意週六進行雙重賽，還是可以安排。

３／二軍比賽 均改下午1點

４／重播輔助 增3挑戰項目

本季改為不論第一次挑戰成功與否，皆可行使兩次。

並將自打球、第3好球是否擦棒、第3好球捕手是否於落地前接捕等三項加入挑戰項目。至於本壘衝撞及企圖雙殺之滑壘，由裁判使用權利改列為挑戰項目。

５／袖套手套 放寬設計限制

廢除袖套必須與全隊內衣色系相同之規定。但仍不得有讓人分心的花色或圖樣。投手必須雙手穿戴，野手則可單手穿戴。同時野手手套的刺繡、綁繩、夾條可以為白色。裁判有權依據規定要求選手去除或更換。（記者黃照敦）

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