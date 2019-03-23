UBA》健行強碰國體 台師大問鼎第4冠

國立體大林正。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽今在台北小巨蛋登場，男子組4強戰將上演去年冠軍戰戲碼，由衛冕軍國立體大碰上健行科大。健行教練劉孟竹表示，今年要以挑戰者身分登上小巨蛋，把冠軍拿回來。

義守徐鉦順。（資料照）

健行4年勝率居冠 國體大尋求連霸

健行科大林俊吉。（資料照）

健行去年挑戰二連霸，卻在冠軍戰不敵國體大，以亞軍作收。本屆4強戰率先碰頭，健行林俊吉表示，當然很想贏，但會平常心面對。健行為4強隊伍中成軍時間最短，僅在公開一級4年已拿下1冠，且4年來戰績72勝10敗，勝率高達87.8%，傲視群雄，本屆僅吞3敗，實力不容小覷。

請繼續往下閱讀...

UBA表格

台師大拉出19連勝 4強首戰宿敵義守

台師大周桂羽。（資料照）

尋求連霸的國體大，決賽前接連傳出利空消息，當家中鋒王柏智確定因傷報銷，且先前全隊遭流感病毒侵襲，一度休兵，近期才陸續歸隊。主帥桑茂森樂觀表示，不好的事情都已發生，之後會順利的，比起奪冠的壓力，他較希望球隊能穩定地走下去。

本屆拉出19連勝，席捲UBA的台灣師大男籃，單季勝率高達95.4%，僅次於97學年度單季15勝0敗，今年與女籃攜手闖進4強，挑戰同屆奪冠，重返榮耀。

台師大男籃曾締造3連霸，102學年度卻與義守大學鬥毆被降至2級，沉潛2年後再度崛起，且本屆整合有成，由隊長周桂羽領軍，還有澳門籍中鋒容毅燊、前大會火鍋王蘇士軒共組「雙塔」，搭配超級新人陳又瑋，可望問鼎隊史第4冠。他們在4強首戰將碰上宿敵義守，本屆兩度交手，台師大都贏超過15分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/