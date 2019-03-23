UBA》北市大挑戰全勝封后 佛光陳孟欣拚新人后

陳孟欣。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕女子組預賽拿下11連勝的北市大學，為本屆UBA球隊唯一不敗之師，4強戰碰上去年季軍世新大學，教頭錢薇娟認為，今年是奪冠最佳時機，期待球員能克服身高劣勢，一舉摘下隊史第3冠。

北市大平均身高166.4公分為4強最矮，卻能在預賽扳倒文化、佛光等強權，致勝關鍵在於流暢進攻。北市大團隊平均22.1次助攻高居第1，且失誤為4隊最少，團隊失分壓在51.6分排名第2，攻守俱佳。中鋒史靜茹表示，會把大家的支持當作動力，努力贏下冠軍。

另一對戰組合，由佛光大學遇上台灣師大，曾締造3連霸的台師大去年跌出4強，本屆捲土重來，在隊長劉惠茹帶領下，預賽後段拉出8連勝，盼能挾著這股氣勢，找回往日榮光。

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值得一提的是，佛光後衛陳孟欣連4年踏進小巨蛋，本屆她繳出7.2分、6.3助攻、5.3籃板，成為新人后熱門人選。但她說，先幫球隊拿冠軍，再去想個人獎項，最理想的情況是能兩者兼得。

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