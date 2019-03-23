杜哈站「金」險！李智凱東奧門票快到手了

李智凱再度以湯瑪士迴旋摘下金牌，圖為去年亞運照片。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在體操世界盃杜哈站鞍馬決賽，靠著湯瑪士迴旋完美演繹，與日本好手龜山耕平總分同為15.400分，最終靠著較高的實施分險勝，拿下第3面世界盃積分賽金牌，東京奧運門票幾乎到手。

李智凱延續去年亞運奪金的氣勢，前2站世界盃系列賽也摘金，並獲得60分積分，只要再添1金奧運資格就更穩當。

實施分勝出 第3面世界盃積分賽金牌

上週巴庫站李智凱因發燒影響發揮，預賽11.533分提前淘汰。本週重整旗鼓，在資格賽以難度6.2分、15.166分取得第1名晉級。

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而甫於巴庫站奪金的龜山耕平昨來勢洶洶，動作一氣呵成，以難度6.8分、實施分8.600分，拿下15.400高分。李智凱第4位登場，倒立時出現撞到鞍馬的失誤，但立即回穩後續完美演出高難度湯瑪士迴旋，實施分高達8.900分，成為決勝關鍵。

李智凱率先取得3金、90分積分領先優勢，進軍東奧情勢大好。2020年奧運資格計算方式，世界盃8站將取3站最佳成績，之後還有4場賽事，若再有另一名奪3金的選手，以最佳3站總得分決定唯一出線者。

此外，李智凱也可透過10月世錦賽拚單項獎牌或全能項目排名前12，都能搶下資格；另外，台灣隊今年世錦賽團體賽若能躋身前9，李智凱也能進軍奧運。

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