獅南返拚首勝 江辰晏尬最強洋投

江辰晏連2年擔綱獅隊主場開幕戰先發投手，蔗總盼複製去年好結果。（資料照，記者黃志源攝）

「最強洋投」索沙今將主投本季悍將首戰。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚、林宥辰／桃園報導〕吞下中職30年的第1敗後，統一獅今天回到台南主場大本營，要由連兩年擔任主場開幕戰先發的本土投手江辰晏，迎戰有「中職史上最強洋投」之稱的富邦悍將索沙，希望挑戰本季首勝；獅隊預售票已賣出4500張，今要穿上30週年版特別球衣，賽前安排兩大經典OB強投謝長亨和郭源治回娘家，希望台南球迷進場相挺。

江辰晏是本季第1位以先發出賽的本土投手，昨並未隨隊北上，留在台南休息調整，「蔗總」黃甘霖表示，考量打完開幕戰立刻南下，沒有必要讓隔天的先發投手舟車勞頓，讓江辰晏好好準備本季台南首戰。江辰晏去年首度擔任獅隊開幕戰先發投手，結果技壓悍將王牌洋投羅力，繳出6局只失1分好投，蔗總希望今年複製好結果。

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蔗總盼複製去年結果

至於索沙前7年都效力韓職，熱身賽期間經常投出150公里速球，也讓他被封為史上最強洋投，今天將是他在中職首次登板，表現備受球迷期待。

猿派尼克斯迎戰兄弟

此外，桃猿則留在桃園主場迎戰中信兄弟，由尼克斯扛下第2戰。尼克斯雖是猿隊本季最早簽約的洋投，因為迎接孩子出生延後報到，他指出，報到前持續進行自主訓練，也與球隊保持聯繫，相較於去年春訓，今年身體狀況比較好，昨也進牛棚練投，已做好開季準備。

兄弟則將進行本季首戰，由艾迪頓挑大樑，他在公辦熱身賽先發2場投8局失10分，即便帳面成績很不理想，兄弟總教練伯納仍決定派他擔任開季首戰先發；因應彭政閔退休年正式啟動，全隊本季將穿「CHIA 23」特製球衣出賽，今天彭政閔也可望以先發DH上場。

尼克斯今先發對兄弟，力拚桃猿開幕2連勝。（記者陳志曲攝）

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