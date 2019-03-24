陽岱鋼雙響5打點 可望開幕先發

陽岱鋼昨敲出雙響砲，進帳5打點，包辦巨人整場得分。（取自讀賣巨人推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕在巨人監督原辰德的提點指導下，陽岱鋼近期打擊手感火燙，昨公辦熱身賽對羅德敲出雙響砲，灌進5分打點，近兩戰敲3轟，不過巨人仍以5：8落敗。

巨人得5分 全由岱桑打回

陽岱鋼2月23日敲熱身賽首轟，之後近1個月都未開轟，期間曾連8場未敲安，打擊陷入低潮，3天前原辰德在賽前指導他，並分享打擊觀念，該場陽岱鋼從西武王牌投手多和田真三郎手中轟出兩分砲，賽後他特別感謝原監督，同日王柏融也開轟。

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昨役4局下陽岱鋼從高野圭佑手中轟出左外野兩分砲，8局下更敲出3分砲，這回苦主換成唐川侑己，單場4支2，公辦熱身賽累計打擊率升至2成86，另有4轟、9打點。

美技沒收安打 攻守俱佳

陽岱鋼打得好，鎮守右外野的他，守備也上演滑接美技，沒收田村龍弘可能形成的安打，攻守俱佳。原辰德已公布29日開幕戰對廣島前4棒人選，依序是吉川尚輝、坂本勇人、丸佳浩、岡本和真，王牌投手菅野智之先發登板，近期陽岱鋼手感火熱，可望擠進開幕先發名單、守右外野。

昨另一場熱身賽火腿0：5不敵養樂多，「大王」王柏融守左外野、打第3棒，3次打擊都遭三振，無緣再與陽岱鋼同日開轟。

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