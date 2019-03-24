道奇派左投揭幕 柳賢振31年來第2人

左投柳賢振將扛道奇開幕戰先發，成為史上第2位主投開幕戰的韓籍投手。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕大聯盟新賽季即將全面開戰，今年難得又有2名亞洲投手打頭陣，繼洋基田中將大後，道奇柳賢振昨也確定扛開幕戰先發，榮登韓國史上第2人；馬林魚陳偉殷2016年也曾投開幕戰，今年開季角色未定，最快今天就能確認。

道奇今年春訓老早就把首戰交給王牌克蕭，卻因肩膀不適導致調整不及，無緣連9年登上開幕戰，不料其他人選也相繼受傷，先是畢爾勒傷到手臂，昨又傳出老將希爾膝傷，因此總教練羅伯斯決定把開幕戰重任交給柳賢振。

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自1988年塞揚名投瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）後，在道奇開幕戰先發的左投只有近年最強王牌克蕭（2011年起連投8年），柳賢振僅僅是第2人。

柳賢振也是繼2002年朴贊浩後，首位榮膺開幕戰先發的大聯盟韓籍投手，將於3月29日迎戰響尾蛇。朴贊浩2001年在道奇、2002年在遊騎兵都曾是開幕戰先發投手。

洋基情況相似，因王牌塞維里諾掛傷號，田中將大四度擔綱開幕戰先發，改寫大聯盟日本投手紀錄；前次有2名亞洲投手在開幕戰掛帥則是2017年，主角同樣有田中，和當時效力遊騎兵的達比修有。

陳偉殷2016年為馬林魚開幕戰先發，也是繼洋基王建民之後的台灣第2人，但本季定位可能改變。馬林魚總教練馬丁利昨透露，今天要開會討論投手輪值，確認人選並通知球員，只是不一定會公布，目前仍只確定開幕戰交給伍雷納。

馬林魚官網昨再點名陳偉殷可能轉往中繼或代班先發，馬丁利則強調：「我知道偉殷春訓表現不算很好，但對他最重要的是健康，他沒錯過任何牛棚練投，沒有疼痛不適，我們清楚他手臂健康，也有過成功經驗，我們會知道該怎麼用他。」

對於陳偉殷（見圖）可能調往牛棚的說法，總教練馬丁利表示最重要的是殷仔健康無虞。（資料照，美聯社）

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