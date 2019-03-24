松坂20年球涯 一朗如影隨形

一朗（左）在美、日職對決松坂大輔（右）繳出61支15，總計打擊率2成46。（資料照，美聯社）

一朗（左）在2009年經典賽冠軍戰敲出勝利打點，松坂大輔（右）獲選單屆MVP，兩人都是日本隊2連霸功臣。（資料照，路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕水手日籍傳奇球星鈴木一朗日前宣布引退，松坂大輔英雄惜英雄，原本一朗引退隔天，松坂計畫召開記者會對外說明自身狀況，他選擇取消，獨自在球場回憶、思考，象徵向一朗致敬。

松坂1999年在西武獅展開日職生涯，當時他年僅18歲，一朗已是如日中天的超級球星，同年5月16日兩人首度對決，一朗4打席慘吞3K。松坂回憶，三振一朗才確定自己有能力打職棒。

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2001年一朗加盟水手挑戰大聯盟，首年奪新人王、美聯年度MVP、打擊、安打和盜壘王，全美掀起「一朗旋風」，2007年松坂加盟紅襪，兩人對決戰場從日職延伸至美職。

松坂透露，當時他最想加入的美職球隊是水手，就希望能跟一朗同隊，不過，同待在美聯球隊有較多機會對戰也不錯，一朗是他當年挑戰大聯盟的動力。

一朗和松坂在美、日職對戰通算61支15，對戰打擊率2成46，外帶1轟、7分打點；前兩屆經典賽日本都奪冠，兩人是球隊登頂功臣。

第二屆經典賽後松坂飽受傷勢所苦，成績大不如前，他和一朗最後一次對決是2012年10月4日。2015年重返日職松坂沉寂多時，去年東山再起，松坂說，即使右肩動刀，他仍努力復健，不放棄與一朗再次對決的機會，只是事與願違。

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