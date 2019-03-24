中職30系列報導19》應援兄弟千場 高大昌只盼「玩真的」

中信兄弟啦啦隊長高大昌已為兄弟應援破千場賽事。（高大昌提供）

兄弟啦啦隊長高大昌舉凡打鼓、吹小號、搖旗吶喊、帶頭喊加油口號，樣樣精通。（高大昌提供）

走過數度假球風暴，兄弟啦啦隊長高大昌（左）盼球員珍惜環境。（高大昌提供）

人一輩子做好一件事就功德圓滿，中信兄弟啦啦隊長高大昌身體力行。

職棒4年表哥帶高大昌到台北市立棒球場看職棒，放眼望去一片黃澄澄，加油聲勢震撼，從此變成象迷，看到兄弟後援會帶領球迷喊口號，一呼百應，打從心裡尊敬、崇拜。

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第一次假球案爆發兄弟後援會成員幾乎全嚇跑了，高大昌自告奮勇加入，不支薪，每場只領門票、礦泉水和便當，打鼓、吹小號、搖旗吶喊、帶頭喊加油口號，樣樣精通，兄弟主場總能看到他身影，他感嘆，「假球案後沒人看職棒，我在外野帶，空蕩蕩一片，1分鐘就數完有多少球迷。」

兄弟象第二度三連霸，黃金三劍客超夯，中職人氣回春，後來爆發「黑象事件」，又從顛峰摔落谷底，即使歷經多次假球風暴襲擊，但高大昌認為，只要兄弟象、彭政閔還在，中職就有希望。

身為資深兄弟球迷，高大昌認為，成功的職業球隊就像宗教，會產生信仰，教徒保護其信仰，兄弟就如宗教，廣大象迷支持他們的信仰，非常死忠。

2013年底兄弟象轉賣，告別賽高大昌淚灑球場，原本開計程車的他，2015年把車打對折給賣了，進入中信兄弟工作，職稱是行銷專員，實為啦啦隊長，他笑說，一開始覺得工作和興趣結合是很棒的事，但其中辛苦不足為外人道，體會到當球迷單純看球是件幸福的事。

總冠軍賽17局大戰最難忘

一般球迷可能會認為後援會成員「很爽」，可以免費進場看球，但高大昌解釋，為了帶動球迷喊加油口號，他沒辦法認真地看完一場比賽，即使應援超過千場，但很難說出最難忘是哪一場，「認真講，應該是2009年總冠軍賽打到17局那場。」

看到職棒環境歷經多次大好大壞，如今景氣復甦，高大昌盼選手珍惜環境，1997年IBA世界青少棒賽台灣隊比賽場場爆滿，鄭嘉明比職棒球星還紅，就因中職剛爆發假球案，球迷對職棒投下「賭爛票」，寧願來看青少棒賽，至少是打真的。（記者羅志朋）

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