廖健富選球眼 「不小心」留名青史

廖健富（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕去年開幕戰，桃猿狀元郎廖健富擔任先發捕手，當時他埋伏第7棒，單場繳出雙安。今年他再度出現在開幕戰先發名單，這次則是擔任指定打擊，兩次心情都很興奮。

先發DH 啟得分大局

去年廖健富單場雙安，今年也有亮眼表現，單場3保送、1觸身、1安，5次上場打擊全數上壘。7局下廖健富首位上場，以安打開啟得分大局，該半局他再次上場，則是在滿壘下選到保送，賽季首分打點也進帳。

請繼續往下閱讀...

廖健富去年開幕戰就先發蹲捕，賽前總教練洪一中還罕見要媒體賽後再採訪。回想當時，他笑說：「會緊張啊，但不能讓人看出來。」至於今年開幕戰，他則是淡定許多，「心情也是很興奮，就是應戰的感覺吧。今年打擊上的想法還是一樣，團體優先才能佔上風，若一個人好但球隊輸球也沒有用。」

由於傷勢去年下半季廖健富多半以指定打擊出賽，全季只蹲捕18場，今年他春訓起就健康回歸，可望和老大哥林泓育分擔捕手工作。他說：「現在比較欠缺經驗，技術上每天都持續鍛鍊，應該不至於差太多。」

4四死球 開幕戰新猷

廖健富單場4次四死球，破了開幕戰紀錄，賽後得知自己在紀錄榜上留名，他笑說：「不小心的。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/