34歲壽星先發 林智平心忐忑

林智平 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕34歲生日當天，林智平擔任桃猿開幕戰先發三壘手，對曾連3屆拿下盜壘王的他而言可能稀鬆平常，但近兩年他起伏很大，這也算是最佳生日禮物。

林智平曾以強大的壘間破壞力打響名號，近兩年卻起起伏伏，前年因談約不順導致春訓進度受影響，連帶影響開季，去年則受到隊內競爭和傷勢影響，一軍出賽僅有59場、打擊率2成48。

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開季上上籤 興奮又陌生

林智平說，去年有聘訓練師，嘗試不同訓練菜單，不過可能找不到平衡點，打擊和守備都有些失憶的感覺。今年打擊教練提醒他，出力要在對的點，其實春訓時準備沒有什麼不同，心情都一樣，自己感覺準備好了8成，就差穩定性。

猿隊年輕人才輩出，身為中生代的林智平自然也感受到壓力，直言年輕球員比他當年的速度、爆發力都略勝一籌。今年開季就重返先發，林智平也感觸良多：「以往都會期待比賽到來，今年其實沒什麼不一樣，心情還是很興奮，不過心理上多了一點擔心、一點陌生。」

梁家榮替補三壘 2安2打點

不過桃猿在6上更換三壘手，由23歲的梁家榮取代林智平。相較林智平2打數無安打，梁家榮2打數都敲安，還貢獻2打點，包括6下打回猿隊第1分。

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