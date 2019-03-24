27歲菜鳥先發 林祖傑「游」夠搶眼

林祖傑 （右，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕現年27歲的林祖傑 去年雖在季中選秀會落選，今年不但擠進獅隊開季一軍名單，還搶下開幕戰先發游擊手，更數次演出美技守備。

去年選秀落榜 掙出頭

林祖傑去年報名季中選秀卻未獲球隊指名，3個月後被統一獅以自主培訓選手簽下，他表示，亞運前得知選秀落選，心情受影響陷入低潮，一度做好去城市隊打球的準備，亞運後剛好合庫與獅隊打練習賽，他知道這是機會，用表現爭取到測試機會。

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林祖傑在春訓時就被設定是開季游擊手的人選之一，他也憑藉穩定的守備，爭取到生涯一軍首場出賽就是開幕戰先發，他表示，既然獅隊願意給機會，就要好好把握，國際賽壓力更大，被排上場就盡全力，用平常心去面對。

林祖傑昨役打第2棒，3打數0安打吞1K，在游擊區卻數次展現美技守備，總教練黃甘霖表示，林祖傑的守備維持熱身賽身手，打擊則還需調整，球季第1場也一定會有落差，但整體表現還算中規中矩。

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