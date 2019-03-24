唐盼盼與洪總 上演「元年穿越劇」

職棒元年會長唐盼盼（左）受邀開球，Lamigo桃猿總教練洪一中（右）蹲捕。（記者陳志曲攝）

中職昨天邀請現年76歲的首任會長唐盼盼開球，他由現任會長吳志揚陪同走進球場，站在投手丘與本壘板中間把球投出，經過1個彈跳進入職棒元年開幕戰捕手、現任Lamigo桃猿總教練洪一中的手套。

唐盼盼指出，當年國家對職業運動抱持疑慮，讓職棒成立時很艱苦，但世界潮流是走向專業化，職棒是必然要走的，面對很多批評與阻礙還是堅持下去，30年前終於舉行第1場比賽，30年後再次走進球場感覺特別興奮。

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唐盼盼認為，參加奧運沒有職業或業餘的問題，純粹看技藝夠不夠，希望台灣棒壇可以認清，趕快由職業做領導，建立健康的一元化體系；對於味全龍可望重返中職，他覺得，味全龍是創始球隊之一，不應該離開，既然對棒球的心還存在，就應該要回來。（記者徐正揚）

董事長樂團（記者陳志曲攝）

小男孩樂團（記者陳志曲攝）

坪井美沙音開球秀（記者陳志曲攝）

中職30年開幕戰昨在桃園球場登場，猿隊推出多項活動炒熱氣氛，球場商店街也新增不少店家。（記者陳志曲攝）

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