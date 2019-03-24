SBL》張宗憲加班發威 勇士並列第一

富邦賈西亞（中）突破防守上籃成功。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕富邦勇士與裕隆昨鏖戰至延長賽才分勝負，勇士張宗憲在延長賽獨拿5分，加上洋將賈西亞全場攻下15分、15籃板，聯手率隊87：83獲勝，收下本季最長的7連勝，戰績21勝12敗，追上台啤並列第一。

裕隆周柏臣（左）帶球上籃，富邦球員出手阻擋。（記者王藝菘攝）

裕隆洋將夏普第三節因傷退場，只能靠瓊斯苦撐，出賽全場最多的36分鐘，轟下27分和12籃板，但延長賽氣力放盡只貢獻2分，未能助隊贏球。裕隆近7場吞下6敗。

張宗憲延長賽獨拿5分，助富邦勇士鎖勝。（記者王藝菘攝）

夏普送醫 禁區失守

裕隆教練李啟億表示，夏普被手肘擊中下巴，牙齒咬穿嘴唇，只能立即送醫縫合，少了夏普，他們禁區陷入劣勢。昨裕隆團隊籃板47個，比勇士少了12個。

兩隊罰球次數，也決定比賽勝負，勇士全隊獲得31次罰球，裕隆則僅有13次。李啟億無奈地說，「裁判尺度不一致，同樣的抄球動作，裕隆球員被吹犯規，但勇士卻沒事，我們還被架了很多記拐子，吃了悶虧。」

勇士靠著這波連勝氣勢，已確定以前2名晉級季後賽，將享有季後賽首輪休兵的優勢，但主帥許晉哲仍以例行賽第一名為目標，「台啤贏1場，我們就要贏1場，本季對戰台啤，我們佔得上風，就算最後戰績相同，還是能搶下龍頭。」

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