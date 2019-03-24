足球》暌違20年 台灣男足今戰索羅門

台灣隊新任教練蘭卡斯特（左一）與前鋒李茂（左二），右為索羅門球員及教練。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足今晚6點將在台北田徑場與友邦索羅門群島進行友誼賽，也是新任主帥蘭卡斯特接掌兵符後，首場主場賽事，前鋒李茂表示，希望能在主場贏球，把勝利送給地主球迷。

台灣隊日前在緬甸客場進行友誼賽，當時與0：0握手言和，李茂表示，該場有很多機會沒能把握，希望與索羅門一戰能修正缺失，多踢進幾球。談起新任教頭的執教方式，李茂說：「他與之前教練的帶隊方式不會差太多，且與球員沒有隔閡，我們也能更大膽地提出問題。」

值得一提的是，這是台灣與索羅門相隔20年後，再度舉行友誼賽。這次率隊來台的索羅門教練陶塔，也是當年國家隊一員，他說：「那場比賽我印象很深刻，還記得當天下大雨，大家一起奮戰的感覺。」

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相隔20年，轉換身分帶著自己的子弟兵到台灣比賽，陶塔說，這段期間兩國的足球環境轉變很大，儼然是兩支不同的球隊；陶塔說：「其實我對台灣認識不多，唯一確定的是，台灣的世界排名比我們好，但不管如何，我們會全力搶勝。」

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