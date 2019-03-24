林蝶率隊締奇蹟 世新首闖冠軍賽

林蝶昨率世新大學擊敗北市大學。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕揮別生涯多次在台北小巨蛋首戰輸球厄運，林蝶昨在UBA公開女一級4強決賽展現禁區主宰力，率世新大學以51：49賞給北市大學本季首敗，隊史首度闖入冠軍戰，今日將與佛光大學爭后。

創UBA生涯首度「雙廿」

包括HBL滬江高中時期，大二的林蝶已連4年前進小巨蛋，但前3次都在4強首戰輸球無緣冠軍賽。昨她繳出24分、23籃板、6阻攻及4抄截，其中16個進攻籃板，締造UBA生涯首度「雙廿」。

世新隊史最佳成績為87學年度及上屆兩度季軍，如今扳倒本季11連勝的北市大學締造新猷，主帥何正峰大讚林蝶為頭號功臣。林蝶說：「我這次只有努力做好份內工作，幫球隊打進冠軍賽，證明克服過去在小巨蛋的巨大壓力，突破自己。」

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佛光坐擁羅培甄、劉昕妤、陳孟欣、羅培儀等HBL普門中學二連霸成員，被視為冠軍熱門，昨以62：61險勝台灣師大，繼102學年度後隊史二度叩關冠軍賽。

今與佛光大爭后

大三的王竫婷最後2分鐘不只連拿4分，更用防守連續擋住台師大兩波進攻，她希望今天能幫助佛光奪冠，笑著離開小巨蛋。

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