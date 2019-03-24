4強上演下剋上戲碼 健行、義守今晚爭冠

義守大今晚將競逐UBA男子組冠軍爭霸戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大、義守大學昨在107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級4強賽都上演「下剋上」戲碼，兩軍今晚7點將爭奪總冠軍。

健行科大信信滿滿。（記者林正堃攝）

複賽第3名晉級的健行拒絕上季冠軍戰不敵國立體大憾事重演，主帥劉孟竹賽前提醒子弟兵要全力鞏固籃板，昨團隊共抓50籃板，其中有23個進攻籃板，以79：67粉碎國立體大的連霸夢。

劉孟竹透露，球員有貫徹教練團的戰術及任務，成為連3年晉級冠軍戰關鍵，今日得上緊發條，依舊沒有鬆懈本錢，全力拚下隊史第2冠。

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義守在8強複賽以4勝3敗吊車尾晉級決賽，被外界普遍看衰，但全隊賽前決定採「開心打球」模式，反而收到奇效，末節更是人來瘋砍進6顆三分球，全場飆進12記三分球，以90：68大勝奪冠熱門台灣師大，隊史首度闖進總冠軍戰。

有趣的是，健行、義守前天一同進到小巨蛋適應場地，當健行眾將認真進行隊內5打5訓練時，義守球員紛紛在中場玩起「Logo Shot」投籃大賽。健行射手謝亞軒笑說，「我以為我們本季少了衛冕壓力，全隊心態放鬆不少，結果義守竟然更是『佛系練球』，讓我有點羨慕。」

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