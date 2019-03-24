阿曼公開賽 林鄭配奪冠

林昀儒與鄭怡靜（右）昨在阿曼桌球公開賽奪冠。（取自鄭怡靜臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕被體育署列入東京奧運「黃金計畫」的林昀儒／鄭怡靜，昨在阿曼桌球公開賽混雙賽事連演兩場後來居上好戲，四強賽先以3：1逆轉法國組合佛羅里／賈絲妮爾，決賽再以同樣比數收拾俄羅斯組合席多蘭柯／泰拉可娃，第二度合拍就摘下冠軍。

鄭怡靜過去和陳建安搭檔，在2017年世桌賽和去年奧地利公開賽，兩度殺進決賽，卻始終和冠軍緣慳一面。為備戰東奧，鄭怡靜今年改和接發球出色的林昀儒搭配，兩人在一月份匈牙利公開賽首次搭檔僅止於8強。

過關斬將 奧運試水溫

這次阿曼公開賽，名列頭號種子的林昀儒／鄭怡靜，經過上週合練磨合後，不負眾望一舉奪冠，不過，這次屬於挑戰賽+等級，許多好手未參賽。下週白金等級的卡達公開賽才是真正的考驗。

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男雙方面，廖振珽／林昀儒在四強賽沉穩化解6個局點，終場以3：0力克日本組合神巧也／及川瑞基，今天將和俄羅斯組合伊凡尼／席多蘭柯爭冠。男單方面，名列第二、三種子的莊智淵、林昀儒連袂挺進8強，只要再各闖一關，4強將上演「台灣內戰」。

世界排名19的莊智淵以直落四輕取排名48的美國青奧銅牌卡納克，8強賽將遭遇克羅埃西亞的普卡爾。17歲的林昀儒則展現對歐洲球員的絕對壓制力，4：0橫掃排名65的德國名將史提格，報了兩年前世錦賽落敗的一箭之仇。

女單方面，世界排名第八的鄭怡靜也連退兩名新加坡小將王歆茹、林葉，8強將對決日本削球好手橋本帆乃香。

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