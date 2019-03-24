哈登狂掃61分 帕總嘆擋不住

哈登（右二）昨狂飆9顆三分球，全場勇奪61分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕哈登昨狂飆9顆三分球，收下平生涯最高的61分，率火箭在主場以111：105力退馬刺，戰績46勝27負居西部第3。

生涯第3次飆破60分

上季年度MVP哈登昨展現驚人得分能力，這也是他生涯第3次飆破60分，追平傳奇球星貝勒，並列聯盟史上第4多。

昨激戰到決勝節，關鍵時刻哈登挺身而出，連飆3記三分球，獨拿13分，成為致勝功臣。哈登強調，落後時自己得打出侵略性，且球隊成功破解馬刺難纏的防守，為他製造出許多空檔，「我們也清楚，這場主場勝利有多重要，無論如何得想辦法拿下。」

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攻下18分的保羅也大讚哈登表現，至於是否看好哈登連莊MVP，保羅說：「他還能做什麼呢？我的看法可能會有偏頗，但如果你問他，我想他會說，比起MVP他更想要冠軍。」

向來以防守見長的馬刺，竟讓哈登予取予求，馬刺教練帕波維奇無奈地說：「我們在第1節讓對手得了100萬分，且在上半場罰球19次，表現不理想，雖然下半場漸入佳境，卻已沒辦法擋住哈登MVP等級的表現。」這也是帕總執教生涯中讓對手一個人得最多分的一次。

馬刺有5人得分上雙，佛比斯獲全隊最高20分，但外線熄火，全隊僅投進7顆三分球，比哈登還少。

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