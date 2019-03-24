D.羅素讓詹姆斯夢碎 湖人無緣季後賽

詹姆斯表示，球隊不斷受傷病影響，一直無法用最完整的陣容應戰，這是一個艱困的球季。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網新一哥D.羅素重返洛杉磯，讓前東家湖人難堪，全場攻下21分、13籃板，率隊以111：106獲勝，並粉碎湖人季後賽的希望，證明上季湖人將他交易是不智的決定。

連6季被拒季後賽門外

為了拚搏季後賽的一絲希望，湖人卯足全力，麥基豪取生涯新高30分和20籃板，詹姆斯則繳出25分、14助攻和9籃板的全方位成績單，但仍吞下近10場的第9敗，連6季被拒於季後賽門外，成為隊史最寒冬時期。

詹姆斯本季與湖人簽下4年合約，被洛杉磯球迷視為救世主，無奈仍無法扭轉乾坤。詹姆斯個人連8季闖進冠軍賽、連13季打入季後賽的紀錄也畫下休止符。

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詹姆斯坦言，「這是一個艱困的球季，球隊不斷受傷病影響，一直無法用最完整的陣容應戰，這不是我們所預期的情況。但無論如何，未來都要繼續朝正確的方向前進，讓球隊變得更好。」

籃網收下2連勝後，戰績38勝36敗暫居東部第7，與第9名魔術之間的勝差擴大到2.5場，有望終結連3年無法進入季後賽。

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