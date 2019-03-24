楊俊瀚10秒36摘百米金牌

108年全國原住民運動會昨舉行開幕典禮。（記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在全國原住民運動會公開男子100公尺決賽，以10秒36摘下今年個人首面百米金牌，今天下午他將在200公尺預賽登場，繼續檢驗訓練課表，找出問題。

楊俊瀚跑出10秒36，摘百米金牌。（資料照）

楊俊瀚年初至美國移地訓練，接受美式科學化訓練方法，並參加室內60公尺、200公尺賽事，返台後只在日前新北青年盃報名200公尺，至於上次100公尺正式比賽已是去年雅加達亞運。

楊俊瀚昨天成績雖距離個人最佳10秒11有段差距，他並不在意，「近期比賽沒太看重秒數，只想透過比賽檢驗訓練課表，再好好強化自己的不足，全力備戰4月亞錦賽。」

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楊俊瀚在2017年印度亞錦賽奪200公尺金牌、100公尺銅牌，本屆除了200公尺尋求衛冕，還會參加100與400公尺接力賽。不過，中國、日本屆時都精銳盡出，楊俊瀚以平常心看待，只想著該如何把自己準備好，把訓練的東西展現出來，以突破個人最佳為目標。

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