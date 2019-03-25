UBA》林冠均加倍「瘦」苦 健行奪回王座

健行科大去年兵敗小巨蛋，今年奪回金盃，進帳3年內第2冠。（記者林正堃攝）

健行科大校長李大偉剪下籃網。（記者林正堃攝）

林冠均以冠軍戰MVP為大學生涯劃下完美句點。（記者林正堃攝）

謝亞軒（右一）不小心弄壞冠軍獎盃。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大昨在107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級冠軍戰，包括隊長林冠均攻下全隊最高20分，團隊共5人得分逾雙位數，最終以88：63擊敗義守大學，進帳3年內第2座冠軍，林冠均榮膺冠軍戰MVP殊榮，為大學生涯劃下完美句點。

林冠均在HBL能仁家商畢業後回到澳洲生活，卻不小心弄傷右膝十字韌帶，使體重一路暴衝至120公斤，而心中的籃球夢未曾消失過，2年前在伯父、現任能仁家商主帥林正明力邀下，決定返台加入健行。

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只是要把體重、體能皆調整至巔峰狀況，期間令林冠均吃足苦頭，而上季冠軍戰又踢到鐵板，讓他發現原來努力還不夠，便決定暫緩投身國內最高殿堂SBL計畫；他本季更專注於練球，甚至找1對1訓練師增強個人技巧，體重至少下降20公斤，終於討回上屆失利的顏面。

3年2冠 劉孟竹盼睡好點

菜鳥射手高承恩砍進4顆三分球，攻下14分，大三主控林俊吉挹注13分，謝亞軒、石博恩皆拿10分。主帥劉孟竹說：「這屆壓力雖沒有上季連霸壓力大，但奪冠後我睡眠品質可以再好一點。」

奪冠時刻 謝亞軒搶抱學長

有趣的是，謝亞軒在奪冠當下，先衝到場中央與隊友慶祝，隨即轉身找板凳席後方的畢業學長劉人豪擁抱。他笑說，「學長每次都嗆我沒有冠軍命，這次拿到冠軍就第一個想到要找他。」至於劉人豪解釋，「我覺得謝亞軒是個很優秀的學弟，才故意用激將法刺激他，而且他來抱我時，好怕他在我身上哭。」

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