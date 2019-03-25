UBA》攻蛋又落第3 周桂羽下季續拚冠

台師大周桂羽（中）下季將續留UBA力拚冠軍金盃。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕身手被不少SBL教練肯定的周桂羽，昨收拾前役無緣總冠軍戰的低落心情，在UBA男子公開一級季軍戰，於末節56.1秒先完成抄截，再強勢上籃得手，率台灣師大以78：75擊敗國立體大，至於下步動向將續留UBA，努力拚下個人生涯首座冠軍。

周桂羽在決賽前不少師長都對他進行心理輔導，昨才能迅速振作並堅強面對季軍戰，攻下全隊最高的16分外帶4籃板、3助攻、2抄截，以及關鍵時刻更挺身而出率隊贏球。

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大三、192公分的周桂羽是2016年U18國手及去年瓊斯盃台灣白隊成員，即使速度、彈跳力非頂尖，但聰明腦袋成為他討生活的武器，不只讓SBL教練豎起大拇指，連台灣男籃的外籍教頭帕克也對他讚譽有加。

台師大主帥王志群希望周桂羽至少要完成大學學業，再思考下個階段。包括HBL南湖高中時期，周桂羽兩度前進小巨蛋都只拿到季軍，如今有望續留大專籃壇，會設法提升自身能力，期待下季捲土重來，拿到他夢寐以求的冠軍金盃。

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