SBL》5老虎引退式 達欣送上100分勝利

達欣為岳瀛立（左起）、張智峰、范耿祥、顏佳緯、李豐永等退役球員舉行引退儀式。（記者方賓照攝）

宋宇軒（左）找回自信，攻下全隊次高16分，助達欣大勝台銀。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕達欣昨舉行本季第2場主場日，球團特別精心策劃引退儀式，包括主帥范耿祥，助理教練張智峰、李豐永，以及岳瀛立和顏佳緯等5名退役選手都在其中。達欣隊員則用勝利送給教練最好的禮物，終場達欣100：77大勝台銀，終止3連敗低潮。

達欣於賽前舉行OB退役球員對抗賽，另外，在本場比賽中場休息時間，特別播放昔日老戰友錄製的祝福影片，還有球員家眷和球迷送上花束，場面溫馨。范耿祥表示，「賽前重溫當球員的時刻，之後再變身為總教練，正如同我職業生涯的縮影。看到田壘的影片，觸動很多回憶，感謝球團的用心。」

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台銀昨試圖出奇招，將雙洋將泰勒和天使放在第2、3節，第4節更用全本土迎戰，但效果不彰，首節就被達欣梅奧和麥克連轟17分，一度落後20分，種下敗因。

台銀主帥韋陳明解釋，「過去5場對達欣，我們洋將總是居於下風，所以企圖在第2節用雙洋將，打對方的單洋將，未料首節就崩盤，出乎意料之外。」

達欣麥克連主宰禁區，全場豪取30分、19籃板，搭配宋宇軒全場攻下全隊次高的16分，順利收下勝果。范耿祥表示，「首節看到對手擺單洋將，順勢主打麥克連為進攻點，收到很好效果。」

宋宇軒本季轉戰達欣，但狀態低迷，賽前已連續20場得分低於雙位數，其中有7場1分未得。他表示，「賽前特別向范耿祥教練請益，發現自己想太多，進攻不夠果決，經過幾天的沉澱，才逐漸找回自信，希望漸入佳境。」

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