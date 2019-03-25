ABL》夢想家本季翻身 再網羅林志傑？

林志傑結束本季CBA賽程後，可望返台延續球員生涯。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕確定以龍頭之姿進入季後賽的寶島夢想家，昨於客場出戰馬來西亞猛龍。兩隊鏖戰至讀秒階段，夢想家握有1分領先，未料卻在終場前1秒遭猛龍葉良權在籃下空中接力，將球碰進致勝分，終場夢想家96：97落敗，9連勝也畫下句點。

上季只拿下1勝墊底的夢想家，本季創造奇蹟，總共拿下19勝6敗，翻身成為聯盟第1名，跌破眾人眼鏡，其中3洋將葛萊斯、米勒和阿提諾，場均皆貢獻超過20分，加上季初網羅李學林、田壘和陳世念3名前國家隊主力加盟，戰力升級，成為戰績翻轉的關鍵。

請繼續往下閱讀...

效力於浙江廣廈的台灣籃壇精神領袖林志傑，因CBA設立新的球員管理規定，本季開始每隊只能註冊1名港澳台球員，合約尚未到期者，不在此限。但37歲的林志傑合約本季結束後到期，而陣中另一位台灣球員劉錚合約則到2020年，等於宣告林志傑季後，將告別CBA舞台。

廣廈本季極力培育年輕球員，林志傑上場時間也銳減，但場均仍貢獻7.3分、2.9籃板和1.8助攻，加上身經百戰、經驗豐富，有實力再打1到2年，屆時可能回台灣退休。

外傳林志傑有可能循田壘模式，加盟夢想家，對於此傳聞，夢想家董事長張承中回應，「林志傑是國寶，若有機會網羅，絕對樂觀其成，但球隊目前在積極備戰季後賽，一切要等到季後才能決定。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/