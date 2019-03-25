中職30第1轟 「大師兄」是解答

兄弟林智勝9局上代打，轟出2分砲，這1轟也是中職30年聯盟首轟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨賽前，中信兄弟總教練伯納開玩笑說：「今年目標若設定120勝0敗，聽起來不錯吧？」雖一聽就知是天方夜譚，但兄弟子弟兵首戰並未讓這位美籍老教頭失望，艾迪頓繳出6局好投，官大元、林智勝一投一打兩位資深球員比賽後段都有貢獻，終場6：2在衛冕軍桃猿家中踢館成功，搶下本季首勝。

中信洋將艾迪頓繳出6局好投，助隊拿下開季首勝。 （記者陳志曲攝）

兄弟開季首戰開胡

官大元8局下登板救援，製造漂亮雙殺。（記者陳志曲攝）

中信兄弟本季首戰交給去年曾投出無安打比賽的洋投艾迪頓，他公辦熱身賽期間防禦率10.13，帳面成績並不好，但首戰找回應有身手，首局滿壘危機度過後，就沒給猿隊打者群太多機會。

比賽最後2局，中信兄弟兩個調度都關鍵，首先8局下1出局一、二壘有人時，換上官大元1球就成功製造雙殺守備，接著9局上林智勝代打開轟，這一轟不僅是聯盟今年首轟，也幫助球隊拉開比數。

官大元相隔3年再次進入開季一軍名單，8局下臨危受命登板守住當時2分領先，興奮大吼比出「昇龍拳」。他表示，看到林智平出棒後，球慢慢朝他滾來，感謝捕手黃鈞聲很機警，確定球在界內立刻撿起，先傳三壘再傳一壘，化解危機不是他一人的功勞。

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MVP艾迪頓 6局好投

和熱身賽判若兩人的艾迪頓，笑說自己也不知差別在哪：「我自認是比較受腎上腺素影響的選手，倒不是說我春訓就不認真，而是面對那麼多觀眾，我會更亢奮。也很感謝身後隊友和捕手黃鈞聲，他們讓我投得更順。」

伯納賽後說，球隊獲勝歸功團隊：「這場勝利是選手們拚回來的，雖然只是一場比賽，能夠擊敗去年冠軍，我想選手們也都很開心。」

談到官大元、林智勝兩位老將，伯納也認為這就是關鍵，他說，林智勝本來打擊狀況就不錯，至於緊急時刻換上官大元，則是信任他看過各種大場面的經驗，能夠處理這樣的危機。

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