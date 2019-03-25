「恰恰」倒數119場…扛4番有嚇到

彭政閔（右）側身滑壘避開觸殺，拚出一支二壘安。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕彭政閔與陳江和的退休年從昨天正式啟動，彭政閔相隔3年再於開季首戰先發打第4棒，還從前隊友賴有亮兒子賴智垣手中擊出安打，陳江和於第9局替補守二壘，兩位老將都表示，只要當球員的一天，就要好好珍惜，把本分工作做好。

賽前得知要扛第4棒，彭政閔嚇了一跳，他表示，今年熱身賽都沒打過第4棒，不知道教練會這樣排。自2002年到2015年，除了2006、2008年受傷沒趕上開季，兄弟首戰先發第4棒都是他，2016年首次替補上場，前2年回先發卻降到第5、7棒。

敲出二壘安 滑壘拚命

彭政閔前3打數沒表現，8局上以招牌打法擊出反向深遠飛球，覺得有機會衝二壘，又劈腿又側身滑壘避開觸殺，硬是拚出二壘安打為兄弟追加第4分，隨即退場由詹子賢代跑。有趣的是，被敲安打的賴智垣，是他前隊友賴有亮的兒子。

請繼續往下閱讀...

彭政閔曾於2001年與前興農牛投手賴有亮交手2個打席，累計1打數無安打，他表示，賴有亮於2002年轉來兄弟，兩人從對手變成隊友，18年後還能打到賴智垣的球，真的很不容易，「賴智垣高中時我就看過他打球，之前對樂天投得不錯，昨天應該是第一次上場，多少有點緊張。」

最後11場 陳江和心情複雜

陳江和9局下接替守二壘，距離達成生涯1000場出賽就退休，只剩最後11場，他指出，賽前坐上球隊巴士從宿舍到球場，一路上想到「打1場少1場」，心情有點複雜，最後11場是否先發並不重要，就盡本分拚到最後一場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/