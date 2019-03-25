「代打」英雄命 林智勝笑開懷

林智勝（右）代打上陣開轟，教頭伯納表示，未來可能讓他先發或DH。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕久經沙場的林智勝，即使泰半時間已退居代打角色，仍能在關鍵時刻發揮價值，昨他9局上從前隊友王躍霖手中擊出2分砲，當下幫助球隊拉開比數差距，這1轟也是中職30年聯盟首轟。

猜中王躍霖「招數」

林智勝說，他知道王躍霖每打席第1球搶好球數的機會頗高，因此自己也設定好球就揮擊，因此收到不錯效果。開轟當下，林智勝還和右外野客隊中信兄弟球迷致意，他笑說，能夠開轟很開心。

今年春訓時，林智勝就體認到，今年可能主要擔任代打，他說：「去年有過經驗，相信今年在這方面會做得更好。其實最開心的，是能夠熬過春訓，且拚得開季一軍，很高興自己有拚上來，每次有機會上場的話，不管打好打壞，就是盡力去打。」

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林智勝春訓時的好狀況，總教練伯納自然看在眼裡，昨讓林智勝以代打上陣開轟，伯納認為是比賽關鍵之一。伯納說：「未來也可能讓智勝先發，可能和彭政閔輪流擔任指定打擊，智勝也能夠兼守一壘。」

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