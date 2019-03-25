兄弟首安首打點 林書逸「包了」

林書逸先發打第3棒，包辦中信兄弟首安和首打點。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚、林宥辰／桃園報導〕安排林書逸先發打第3棒，是中信兄弟今年開季的亮點之一，他表示，光是能先發就很驚訝，感謝教練願意給他機會，他也沒讓球隊失望，兄弟本季團隊第1支安打、第1分打點都出自他手。

林書逸指出，去年主要擔任代打與代守，出賽經常有一場沒一場，打擊手感比較不容易維持。今年自熱身賽起幾乎都是固定先發，最常打的棒次就是第3棒，公辦熱身賽都能打滿9局，比較可以設定進攻策略，狀況也調整得不錯。

伯納：「這小子很能打」

林書逸首次在開季首戰先發，真的被賦予第3棒重任，他表示，可以上場就很感謝，棒次只是順序，不會特別在意。1局上首次打擊，先敲出個人與全隊本季首安，3局上1出局滿壘，再以內野滾地球助兄弟先馳得點，8局上獲保送後跑回兄弟第4分。

請繼續往下閱讀...

總教練伯納認為，林書逸打擊穩定、跑動速度快、守備也有水準，是很有實力的選手，若有更多表現機會，一定會有更好的成績，「今年不見得每場都讓他打第3棒，但這小子很能打，值得獲得更多上場機會。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/