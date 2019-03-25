藍寅倫換棒次 「開路」測試

Lamigo桃猿藍寅倫。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕衛冕軍桃猿隊挑戰3連霸，也是首度迎接「後大王時代」，不少球迷看好去年擔任「核彈頭」的藍寅倫適時跳出遞補火力。不過，藍寅倫認為，球隊贏球靠的是團隊，每個人都可能跳出來當英雄。

藍寅倫季前熱身賽多半擔任第3棒，少數時刻擔任開路先鋒，前天開幕戰他打第3棒，5打數2安打，昨則打第1棒，4支0，未來很可能都在這兩個角色之間遊走。

藍寅倫認為，棒次調動很可能是教練團在測試最適合陣型，對球員而言，每打席當下的狀況反而更重要，「無論擔任哪個棒次，我一直覺得『該來的就會來』，應該都要更輕鬆去面對，面對當下狀況的把握度高，才有機會贏球。」

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藍寅倫去年繳出3成35打擊率、生涯新高15轟，外界看好少了王柏融的猿隊，由他接下攻堅重任。不過，藍寅倫還是強調團隊重要性：「沒有人會真的取代柏融，但也沒有人需要成為他。少了柏融一定多少有影響，但其實也很難說，之前贏球也是靠團隊力量打出來的，並非只靠一人，也許大家能夠一起打出比去年更好的成績。」

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