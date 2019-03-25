老獅「基」1分索命 地主過頭關

統一獅陳鏞基（右）昨5局下擊出1分打點安打。 （記者黃志源攝）

江辰晏先發6局無失分

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅江辰晏先發6局無失分，郭阜林和陳鏞基安打攻下2隊唯一分數，以1：0力克富邦悍將，贏得主場開幕戰勝利。

江辰晏只被擊出4支安打，投出7次三振、3次四壞球，前3局沒有被上過得點圈，4到6局雖然都被第1個打者上壘，包括第4局被蔣智賢擊出二壘打，江辰晏發揮危機處理能力，力保不失分。

請繼續往下閱讀...

統一獅總教練黃甘霖表示，連續2天碰上球速飛快的先發投手，雖然是硬仗，對年輕打者更是很好的磨練機會，郭阜林和陳鏞基的安打攻下分數，讓全隊心情可以稍微放鬆，江辰晏更是贏球的最大功臣。

黃甘霖指出，從去年底的台日職棒對抗賽到今年和西武隊的交流賽，江辰晏一直在進步，現在可以很自信地把最好的實力發揮出來，已經有本土投手一哥的架式。

悍將先發投手索沙曾在2011年在太空人隊上過大聯盟，2012年起效力韓職7年投出68勝，每年至少9勝，最快球速160公里，今年熱身賽也投到157公里，昨天均速150公里的直球讓獅隊在前半段吃盡苦頭，索沙一開賽連續解決13名打者，包括7次三振。

5局下蘇智傑成為獅隊第1個把球打到外野的打者，雖然被林哲瑄美技接殺，對獅隊而言已經是突破，郭阜林緊接著打出中右外野間深遠二壘打，陳鏞基面對索沙的第1球再擊出左外野平飛安打，攻下寶貴的1分。

郭阜林唯一敲索沙2安

郭阜林第7局再打出一壘安打，是唯一從索沙手中擊出2支安打的打者。郭阜林表示，賽前教練有提醒要鎖定索沙的直球攻擊，因為他球速太快，如果想打他的變化球，節奏更容易被破壞，2支安打都是打直球，第7局上場打擊時剛好經過索沙旁邊，索沙還跟他說打得好，是個很nice的人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/