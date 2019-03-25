土投一哥 江辰晏目標2位數勝投

統一獅江辰晏先發6局無失分，連續2年在主場開幕戰先發奪勝。 （記者黃志源攝）

連2年主場開幕戰奪勝

〔記者吳清正／台南報導〕江辰晏連續2年擔任統一獅主場開幕戰先發投手，今年已經可以更自在地投球，也以更上一層樓的表現拿下勝投，向著2位數勝投的目標前進。

江辰晏表示，去年第1次擔任主場開幕戰先發，前一天緊張到睡不著，今年則是從賽前到比賽都能夠保持平常心，掌握自己的節奏去投每一顆球。

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江辰晏連續2年在主場開幕戰先發都對決富邦悍將，同樣投6局，去年被擊出1支安打、失1分，今年雖然被擊出4支安打、3次四壞球，但控制場面的能力更成熟，沒有失掉分數。

江辰晏表示，其實昨天的狀況並不好，才會投出3次四壞球，能夠不失分要感謝捕手林祐樂的幫忙。雖然自認狀況不好，江辰晏昨天的投球節奏仍然非常明快，他表示，賽前就和林祐樂討論後決定，投球不要拖泥帶水，所以就一直按照這樣的節奏來投，發揮很好的效果。

江辰晏去年也拿下開幕戰勝投，有了好的開始，取得固定先發地位，全季投出生涯新高的8勝，今年再度從勝投出發，更被總教練黃甘霖譽為本土投手一哥，江辰晏表示，今年要再突破，以2位數勝投為目標。

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