殷仔獨挑「大」樑 先發、牛棚還未定

陳偉殷（資料照，今日美國）

林子偉昨遭下放3A

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年9名台灣球員參加大聯盟春訓，創史上新高，但紅襪林子偉昨遭下放3A後，開季確定只剩馬林魚陳偉殷，殷仔開季定位先發或牛棚不明朗，若擔任第3或4號先發，本季首戰將對上洛磯；但也有媒體引述總教練馬丁利說法，開季會將陳偉殷留在牛棚。

陳偉殷熱身賽共投5場（4先發）、16.1局失17分、防禦率9.37，屢被討論是否該調往牛棚，但大聯盟官網消息指出，殷仔預計仍會進入先發輪值，首場比賽應是台灣時間4月1日凌晨1時，在主場對洛磯4連戰最終場先發。

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馬林魚開季先發投手7搶5，除了早已確定投開幕戰的伍雷納、篤定扛第2號的史崔利外，其他人選未定，球隊昨開會討論也沒對外宣布，仍有美媒推測陳偉殷會轉往中繼。不過，如同總教練馬丁利所說，最重要的是殷仔有了健康的春訓。

紅襪昨賽前又公布一波下放名單，不在其中的林子偉正常出賽，替補守游擊和二壘，1打數無安打、獲1保送並跑回1分，結果賽後仍遭下放，連2年熱身賽都拚到最後一週，卻無緣搶進開季25人名單，陳偉殷成為唯一開季留在大聯盟的台將。

不過，林子偉今年春訓表現為生涯最佳，熱身賽出賽12場，28打數敲9安，包含1轟、4支二壘打，打擊率3成21，當紅襪需要野手補上時，他會獲得教練優先考慮。

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