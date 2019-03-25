獅OB回娘家首彈 郭源治、謝長亨會獅迷

郭源治（右3）和謝長亨（左3）昨開球，喚起獅迷美好回憶。 （記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕創隊30週年的統一獅，昨天在主場開幕戰邀請隊史2位重要投手郭源治和謝長亨開球，並在賽前舉辦球迷見面會，喚起許多獅迷的回憶。

郭源治在日職中日隊拿下106勝、106救援，雖然效力獅隊只有1年，他從日本帶回來的觀念，包括投手要勇於投近身球，至今仍影響著國內投手；謝長亨於1991年加盟獅隊就成為王牌投手，當年獅隊也奪得隊史第1座總冠軍，謝長亨則成為中職史上第1個百勝投手。

開球前郭源治開玩笑說現在控球不好，怕會打到打者，建議要戴安全帽，謝長亨則擔心投不到本壘板，但是2人都漂亮完成開球，獲得現場球迷熱烈的掌聲。

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郭源治表示，離開球場很久了，能夠回來非常興奮，這些年不在台灣仍關心國內的棒球發展，自己也一直在學習，現在資訊發達，年輕球員可以接受到許多不同的觀念，但重要的是要了解身體條件的不同，找到適合自己的東西，這也是他想要帶給後輩的。

獅隊是中職唯一沒有異動過的元老球隊，謝長亨表示，能走過30年不容易，獅隊一直堅持著令人感佩，希望球迷繼續支持這支帶給許多人美好回憶的球隊。

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