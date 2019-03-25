岱桑3戰4轟迎開季 29日首戰廣島

陽岱鋼（取自讀賣巨人臉書）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日職新球季將於29日點燃戰火，昨進行官辦熱身賽最終戰，讀賣巨人陽岱鋼、日本火腿王柏融都有收穫，尤其陽岱鋼手感持續發燙，連3場開轟，要把好狀況帶進季賽。

陽岱鋼越接近開季越火熱，昨對羅德之戰擔綱先發第6棒、右外野手，首打席就在2局下以陽春彈砲轟先發投手有吉優樹，加上前天單場雙響、21日和王柏融同天開轟，近3戰敲4轟，帶著好狀況迎接效力巨人的第3年。

巨人以6：4獲勝，陽岱鋼此役2支1、獲1次保送，總計熱身賽出賽14場、37打數擊出11安，包括5發全壘打，並有10分打點，打擊率2成97。巨人開幕系列賽將於29日在客場對上廣島，陽岱鋼先發希望濃厚。

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火腿開幕戰則是29日在主場札幌巨蛋對歐力士3連戰，王柏融也努力調整狀況，昨熱身賽最終日就在札幌巨蛋與養樂多交手，王柏融繳2支1，三振、保送各1次。

大王敲安 終止跨場連4K

王柏融前天對養樂多單場吞3K，昨扛先發第3棒DH，首打席也遭三振，第2打席總算在4局下敲安，終結跨場連4K，但火腿以2：4落敗。總計大王熱身賽出賽9場，25打數擊出7安、4打點，包含1轟，打擊率2成80，繼續迎接嶄新賽季的挑戰。

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