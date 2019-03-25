中職30系列報導21》一朗的偶像 郭源治回台傳承

郭源治（資料照）

從小就是棒球英雄的郭源治，是中職史上第1位月薪50萬元的球員，在台日職棒都有傳奇地位，鈴木一朗也曾經是郭源治的死忠粉絲。

中職首位月薪50萬球星

1996年季後郭源治從中日隊引退，因為希望能把在日本學到的東西傳承給年輕球員，選擇回台灣延續棒球生命，1997年1月以破紀錄的月薪50萬元加盟統一獅。

中日引退賽 打者是一朗

當年春訓期間的3月17日，中日隊特地為郭源治舉辦1個打席的引退紀念賽，打者就是鈴木一朗。鈴木一朗出生在中日隊主場所在的愛知縣，從小就是中日隊球迷，在郭源治最活躍的1980年代，還是國小、國中生的鈴木一朗把郭源治視為偶像，中日隊因此安排鈴木一朗在郭源治的引退賽打擊，結果郭源治讓鈴木一朗打成中外野飛球出局。

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郭源治是1969年台灣第1次參加威廉波特世界少棒賽並奪得冠軍的金龍隊球員，1981年加盟中日隊，和後來於1985年加盟日職的西武隊郭泰源、羅德隊莊勝雄並稱二郭一莊，帶起台灣球員在日職的風潮。

郭源治初期以先發為主，1983年起連續4年勝投達到2位數，1984年投出生涯最多的13勝，1987年轉任救援，連2年贏得央聯救援王，1988年更以44救援點改寫日職紀錄，並獲選為年度MVP，是1943年的吳昌征之後，台灣出生球員第1人。

日職百勝百救援第5人

1990年郭源治轉回先發，1991年再投出13勝，包括9場完投、4場完封，生涯106勝、106救援，是日職史上百勝百救援的第5人。

郭源治回台加盟統一獅，1997年4月13日中職初登板對兄弟象，投5局無失分，而他第1年只投了半個球季，戰績5勝3敗，1998年轉到中信鯨，42歲的郭源治投出14勝，創下最高齡2位數勝投紀錄。

1999年郭源治仍有9勝的戰績，當年9月舉行攸關奧運參賽權的亞錦賽，由郭源治的華興中學學弟林華韋擔任總教練，決定徵召郭源治參賽，這是1977年洲際盃後，43歲的郭源治暌違22年再度參加正式國際賽，對南韓隊先發5局失2分，在平手時退場。

1999年季後郭源治從中職退休，回到名古屋經營餐廳，2013年返台擔任中職首席顧問，2014年擔任冬季聯盟中職聯隊總教練，今年初入選台灣棒球名人堂。

（記者吳清正）

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