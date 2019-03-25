謝淑薇狙殺球后 大坂直美：「她很難打」

現任世界球后大坂直美不敵謝淑薇，賽後直言：「她很難打，非常難以預測」。 （法新社）

晉級16強 週二強碰沃妹

謝淑薇爆冷擊敗現任球后大坂直美，賽後激動到開心落淚。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇果真是「球后殺手」，昨邁阿密網賽女單第3輪大逆轉，4：6、7：6（7：4）、6：3扳倒現任世界球后大坂直美，驚爆本屆最大冷門，也回報元月澳網大滿貫惜敗之仇。這是小薇繼去年溫布頓氣走羅馬尼亞哈勒普之後，第二度強壓當今No.1！

贏球後謝淑薇情緒激動，開心落淚說：「我做到了！」現場熱烈掌聲與歡呼中，她認為此勝激勵自我，「在比賽時感受水準提升是很棒的事，擊敗優秀對手對我意義重大，很開心能辦到！」共事兩年的法籍男友阿尼爾說：「小薇經驗豐富，賽前知道可能獲勝，所以不太意外。」至於被終止對戰2連勝的大坂坦承，上回澳網小薇就該贏了，「她很難打，非常難以預測」。

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謝淑薇變化莫測的刁鑽球風，近年來遇強更強，讓坐過球后寶座的球星們吃足苦頭，遭殃者包括去年澳網次輪西班牙穆古魯莎、溫網草地第3輪哈勒普；靈活多變的「淑薇Style」上月杜拜又發威，16強起殺退德國柯珀、捷克普莉絲可娃；如今她邁阿密風雲再起，連「日本小威」都難攖其鋒，總計拍下「球后級輸家」多達5人，其中兩員更是現任第一。

第27種子小薇首闖16強，今休兵一天，預計台灣時間週二凌晨，強碰另位前球后、被譽為「丹麥甜心」的13種子沃茲妮雅琪，她有信心斬斷對戰4連敗，把「球后剋星」的超狂紀錄持續推進。

小薇單日雙勝 雙詹闖頭關

小薇單日雙勝，她與捷克史崔可娃排第3種子，女雙也挾兩個7：5力退美國地主克莉絲汀／穆罕默德，16強遭遇比利時梅騰絲／白俄羅斯莎芭蓮卡。此外，詹詠然感冒不適，仍與妹妹詹皓晴聯手闖頭關， 3：6、7：5、10：8險勝羅馬尼亞貝古／布札內絲庫，詹家姊妹將與俄國庫德梅托娃／荷蘭舒爾絲爭8強。

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