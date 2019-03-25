沒柯瑞變「肉腳」? 勇士慘輸讓出龍頭

獨行俠東契奇（中）飆「大三元」率隊狂電勇士。（今日美國）

狂輸35分 12年來主場最慘

〔記者吳孟儒／綜合報導〕勇士昨賽前就宣告讓射手「萌神」柯瑞輪休，沒想到衛冕軍「四星陣容」竟打不過聯盟後段班獨行俠，全場一路挨打，最多落後達43分，終場以91：126被痛宰，勇士慘敗35分寫下12年來主場最慘一仗，讓出西部龍頭，以0.5場勝差落後金塊。

即便柯瑞缺陣，勇士整體戰力仍優於對手，原應到手的勝利沒拿下，最大問題出在殘破不堪的防守，讓獨行俠上演遍地開花的戲碼。40歲的諾威斯基和超級新人東契奇的「老少配」組合首節就聯手拿21分，助隊帶著近30分領先前進下半場。由於勝負早已定調，比賽太過無聊，還出現場邊球迷看到睡著的尷尬畫面。

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賽後勇士球員受訪時個個臉色凝重，總教練柯爾坦言球隊的防守意識確實過於草率，但現在能做的就是，「將失敗丟進馬桶沖走，專注下一場比賽」。

獨行俠「老少配」 東契奇「大三元」

獨行俠的強大火力將勇士轟得體無完膚，團隊命中率破5成、共6人得分上雙，東契奇拿23分大三元，諾威斯基奪本季新高21分，也勾起生涯首顆進球正是在甲骨文球場投進的回憶，他說：「雖然2007年拿MVP時，我的季後賽之旅在此終結，但這裡有很棒的回憶，我會想念這裡的。」

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