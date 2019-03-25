楊恩致命2擊 預約新人王

老鷹T.楊恩（左）倒數0.1秒絕殺七六人，被看好新人王熱門人選。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕老鷹菜鳥T.楊恩談新人王之爭毫不謙虛，他用行動證明有機會搶下年度大獎，昨對七六人在比賽剩下0.1秒時上演高難度拋投，致命一擊助隊以129：127爆冷扳倒東部勁旅，撲滅對手6連勝氣焰。

T.楊恩季初表現不如預期，一度被嘲笑為「失敗品」，但他明星賽後脫胎換骨，逐漸展現出未來核心該有的領袖氣質，昨對上七六人轟下全場最高32分，包括剩下1分15秒的逆轉三分彈，以及關鍵時刻的強心臟拋投準絕殺，讓七六人教頭布朗印象深刻，賽後高評價讚揚T.楊恩，「他真的很獨特，關鍵2球帶走了勝利。」爵士新星米契爾更大膽預言，T.楊恩預約新人王沒問題。

T.楊恩近6戰得分破20分，官方新人王預測排行榜已衝到第一，力壓原本的大熱門「歐陸金童」東契奇，T.楊恩展現搶獎座的野心，「這是對菜鳥的最大肯定，我想成為最好的那一位，證明我是最佳新人。」

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不過，東契奇不讓T.楊恩壯大問鼎新人王的聲勢，昨也有23分、11籃板、10助攻，本季第6度大三元入袋，寫下新人單季第4多的紀錄，增添奪獎的籌碼。

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