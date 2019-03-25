扳倒頭號種子 林昀儒締3冠王傳奇

17歲台灣小將林昀儒在阿曼桌球公開賽締3冠王紀錄。（ITTF臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲合庫小將林昀儒昨天在阿曼桌球公賽男單四強賽，先以4：3驚險擊退世界排名70的克羅埃西亞選手普卡爾，決賽再以4：2力退瑞典頭號種子法爾克，摘下生涯首座公開賽成年組單打冠軍。

世界排名26的林昀儒這一站表現完美，除了和鄭怡靜摘下混雙冠軍，和廖振珽的組合以直落三輕鬆解決俄羅斯搭檔伊凡尼／席多蘭柯，締造「三冠王」、14戰全勝的空前紀錄，為桌球生涯再添一頁傳奇。

林昀儒在4強賽面對8強戰以4：3爆冷打敗第二種子莊智淵的黑馬普卡爾，開賽後靠著變幻莫測的發球取得局數2：0領先，但普卡爾展現超強韌性追成3平。決勝局，開局陷入1：3落後的小林，頂住壓力，在8平時連拿3分，艱苦拿到冠軍戰門票。

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決賽對上世界排名15的法爾克，3天下來已打了13場比賽的林昀儒，最後一戰體力和精力都已耗盡，在局數3：1領先下被追到3：2，第六局更以3：6落後，但他靠著意志力硬撐，以11：8後來居上，為這一站畫下完美句點。

鄭怡靜錯過公開賽成年組首冠

女單方面，世界排名第8的鄭怡靜，從8強戰起連續收拾兩名日本削球好手橋本帆乃香、佐藤瞳，但在決賽以1：4敗給上個月才奪下葡萄牙公開賽女單冠軍的日本小將早田希娜，和生涯首座公開賽成年組單打冠軍擦身而過。

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