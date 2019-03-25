缺「關鍵一腳」 男足1球落敗

前鋒李茂（右）賽後感謝球迷，無畏濕冷到場支持。（足協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台索足球友誼賽，台灣國家隊昨踢出新教頭蘭卡斯特主打的侵略性球風，積極創造攻勢，惜總欠缺臨門一腳，索羅門群島在上半場結束前靠著12碼罰球進球取得領先。陳浩瑋下半場有扳平機會，卻因運氣不佳中柱彈出，台灣隊終以0：1惜敗，無緣本季主場首勝。

台灣隊開賽後攻勢不斷，李祥偉上半場門前接獲角球，以倒掛金鉤射門，惜未射正。台灣隊打法積極卻過於急躁，王睿在半場終了前5分鐘賠上犯規，讓索羅門群島隊長班傑明罰進12碼，這也是本場比賽雙方唯一進球。

前鋒陳浩瑋下半場擁有射門絕佳空檔，球卻直中門柱彈出，錯失追平機會。而面對索羅門群島的猛烈攻勢，門將潘文傑多次精彩撲救凍結比數，但台灣隊久攻不下，最終以一球之差敗下陣來。

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蘭卡斯特賽後坦言，台灣隊把握度不足確實是落敗最大原因，進攻成效不佳，但他仍為子弟兵驕傲，「現在還只是季前，整體狀態沒到位，之後的表現會越來越好的。」

前鋒李茂賽後也說，「這場攻勢很多卻總少了關鍵一擊，但大家都已盡全力應戰。」他也特別感謝到場的2398位觀眾，無畏濕冷到場支持。

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