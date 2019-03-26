被迫當牛棚「薪」貴 殷仔不改其志

陳偉殷大聯盟生涯進入第8年，第一次開季從牛棚出發。（資料照，美聯社）

陳偉殷先發後援比較表

〔記者倪婉君／綜合報導〕在大聯盟球季進入第8年，33歲的陳偉殷確定以不一樣的身分開季，他在新球季會從馬林魚的牛棚出發，以年薪2千萬美元（約台幣6.2億）成為本季大聯盟身價最高的後援投手。

「如果可以選擇的話，我希望能擔任馬林魚的先發投手，因為那是我一直在做的事。」不管是在金鶯的4年，或從2016年加盟馬林魚至今，陳偉殷在累計174場大聯盟出賽中，170場是擔任先發投手，只在前年9月左手肘傷癒復出後改以後援身分出賽4場。

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接受安排 盡力幫助球隊

因此殷仔昨在回答媒體詢問角色轉換問題時，他講得很清楚，還是喜歡擔任先發，但也接受教練團的安排，「當然，我現在已經確定待在牛棚，我就會把工作做好，不會讓這個決定影響心理層面，會扮演好自己角色去幫助球隊。」

馬林魚官網年初還預測殷仔有可能是3號先發，但隨著他在春訓熱身賽表現不穩定，出賽5場16.1局0勝2敗、防禦率9.37後，媒體就開始在討論他的定位可能改變。昨正式確定後，殷仔也坦言剛聽到時有點不開心（upset）。

官網評估 仍可能回先發

因此，馬林魚在29日於主場展開對洛磯4連戰時，殷仔就會坐在牛棚，但他表示不會因為角色不同而做改變，「身為投手，只需要做好該做的事，我不會改變任何比賽策略，也不會因為是牛棚投手就猛催球速。」只是殷仔原本就已是馬林魚身價最高的球員，轉戰牛棚後，他的身價更超越道奇終結者簡森的1933萬美元，成為大聯盟牛棚「薪一哥」。

但殷仔做好重回先發的準備，官網報導也強調，這名台灣左投仍有機會在季中回到先發位置。在大聯盟累計996.1局的殷仔，可望以後援身分達成生涯千局里程碑，是否會以此角色達成60勝（目前59勝），則有待觀察。

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