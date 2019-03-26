拉米瑞茲傷退 張育成伺機補位？

印地安人主砲拉米瑞茲（左）因自打球傷退。（美聯社）

若拉米瑞茲進入開季傷兵名單，張育成（見圖）有機會成為替補人選。（資料照，今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕印地安人隊主砲三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez ）因自打球造成左膝受傷，雖然沒有傷到骨頭，但還不確定能否趕上開季。如果拉米瑞茲進入開季傷兵名單，張育成將是替補人選之一。

拉米瑞茲去年39支全壘打、105分打點都創生涯新高，昨天對白襪隊的熱身賽被自打球擊中左膝內側，當場倒地不起，所幸X光檢查結果並沒有骨折。

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拉米瑞茲將留在春訓營接受治療，不會飛往德州和遊騎兵隊進行熱身賽，之後再到明尼蘇達和球隊會合，但能否趕上開季還不確定。

「拉米瑞茲需要逐日觀察，」印地安人隊總教練法蘭柯納表示：「他有很明顯的瘀傷，看他現場的反應就猜得到，我想防護員認為如果能夠在第一個24小時好好處理他的傷勢，而不是讓他跳上飛機，對他會比較好。」

印地安人隊已經有二壘手奇普尼斯和游擊手林多在傷兵名單，如果拉米瑞茲也進傷兵名單，張育成有機會替補。張育成今年春訓二、三、游都守過，熱身賽打擊率0.300，11場比賽擊出1支全壘打、5分打點。

印地安人隊昨天證實和29歲的中線內野手米勒簽下1年合約，米勒去年效力光芒隊和釀酒人隊，打擊率0.247，擊出7支全壘打，他也是張育成的競爭對手之一。

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