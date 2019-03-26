印度羽球公開賽》挾封王氣勢 麟洋配抗俄國巨塔

李洋（右）／王齊麟（左）印度賽首輪將面對2016年全英賽冠軍組合。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕超級500系列印度羽球公開賽今天於新德里點燃戰火，世界球王桃田賢斗、球后戴資穎紛紛缺席，台將則有8人參賽，男雙「麟洋配」李洋／王齊麟首輪就要遭遇世界排名第20的第四種子俄羅斯組合索松諾夫／伊萬諾夫。

伊萬諾夫身高達201公分，曾與搭檔索松諾夫在2016年全英公開賽掄元，但過去2年則沒有超級300系列以上等級的冠軍進帳，上週日於超級100系列法國奧爾良賽封王的李洋／王齊麟，可運用年輕、速度快的球風來對抗這組俄國巨塔。

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王子維首輪出戰地主

單打方面，我國僅世界排名第32的王子維一枝獨秀，他的籤表排在下半部與第二種子安賽龍同側。首輪將面對世界排名第53的地主選手賈亞拉姆，王子維對戰居1勝2負，上次交手是2016年荷蘭公開賽，王子維3局勝出。

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