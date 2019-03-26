得分王獲神兵 火箭直衝季後賽

哈登昨砍下28分，率隊成功踢館鵜鶘，並闖進季後賽。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕火箭昨用狂暴「三分雨」轟垮鵜鶘，全場投進21記三分球，哈登和E.戈登各包辦6顆，分別拿下28分、18分，火箭以113：90踢館成功，連7年挺進季後賽，往爭冠之路邁進。

P.J.塔克 防守做苦工

火箭走過季初傷兵滿營，球隊磨合問題百出的黑暗期，保羅和卡培拉陸續傷癒歸隊，哈登繳出MVP身手，本季場均36.4分，得分王已提前入袋。火箭戰績一飛沖天，主將完美發揮外，角色球員的表現也功不可沒。

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P.J.塔克（左）防守展現壓迫，被總教練視為功不可沒。（美聯社）

豪斯從原本臨危救火角色，轉變成替補群重要戰力。（美聯社）

P.J.塔克將防守苦工一肩扛下，場均繳出7.5分、6籃板、1.7抄截，僅看數據難以體現他的真正價值，但火箭教頭丹東尼曾說過，成功防守能創造更好的進攻機會，正是靠著P.J.塔克拚命三郎式的壓迫，造就核心戰將出色表現的最大關鍵。

豪斯救火 站穩替補群

想一拚冠軍夢的火箭，如今還有天降神兵助一臂之力。豪斯過去3年輾轉各隊表現碌碌無為，今年季中臨危受命從發展聯盟徵召上場，從救火隊到站穩一席之地，本季場均可貢獻9.7分、3.7籃板，豪斯已成為替補群的重要戰力。

火箭今年問鼎總冠軍路上最大假想敵為勇士，雖陣容不比衛冕軍「五星陣容」豪華，但本季交手4次已拿3勝，若以現在排名進入季後賽，第3的火箭與勇士有機會再於西部決賽碰頭。

勇士50勝 返西部龍頭

勇士昨在柯瑞歸隊後找回勝利方程式，「浪花兄弟」聯手攻下50分，以121：114擊敗活塞，從金塊手中搶回西部龍頭，這是勇士本賽季第50勝，連6季都拿到50勝。

（整理：記者吳孟儒）

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