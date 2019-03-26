垃圾食物吃了再上 NBA球星「食」不相瞞

（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕球員靠飲食控管維持身材，求最佳狀態應戰，但走進球場卻不乏看見選手猛吃，嘴裡咬著漢堡，手上又拿著薯條的畫面，令人難以置信，不過這就是NBA球員練球前的真實場景。

林書豪嚴格控管飲食

林書豪為球員中的模範生，他十分注重三餐營養成分，拒吃垃圾食物。他認為賽前飲食會影響到場上表現，而會以高蛋白及富含油質的食物為主，例如鮭魚加酪梨的三明治。

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林書豪指出，碳水化合物也有好壞之分，選對就不用擔心成為身體負擔，也拒碰炸物跟甜食，這是他維持良好體態的妙方。

不像林書豪走嚴格控管飲食，熱火前鋒歐利尼克透露，不少年輕球員賽前狂嗑速食，吃完炸雞又猛灌咖啡，狼吞虎嚥的模樣相當誇張，但表現卻依舊神勇，顯然不受飲食影響。

傳奇中鋒歐尼爾雖上場前不會亂吃零食，但過去比賽時總會要求球隊送上牛排套餐到休息室，熱火前鋒哈斯倫回憶一同奮戰的場景，他笑著說：「看他吃那麼多，原以為沒辦法打了，但他還是上場了。」

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