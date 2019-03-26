味全教頭 點名呂明賜、黃煚隆

呂明賜。（資料照）

4球團代表與頂新餐敘

黃煚隆被點名有機會出任味全球隊新教頭。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟會長吳志揚昨天邀請4隊球團代表與頂新集團三董魏應充餐敘，吳志揚表示，頂新確定用「味全」為隊名回到職棒，聯盟將於4月底召開會員大會與常務理事會，審查通過味全加盟中職案。

桃猿領隊劉玠廷（右起）、富邦悍將領隊蔡承儒、頂新集團三董魏應充、中職會長吳志揚、中信兄弟顧問馮寄台、統一獅球團董事長凃忠正等人餐敘，並討論「第5隊」相關事宜。 （記者黃耀徵攝）

第5隊最快下月就「孵出」

吳志揚指出，頂新將以「味全」為隊名回到職棒，吉祥物還沒確定是否沿用「龍」，其他動物也是考慮選項，球隊主色還在協商中，不會使用與4隊重複的顏色，至於主場，交通、氣候、球場容量、場地品質都是考量的因素。魏應充昨晚並在臉書發文，貼出有「味全龍」3個字的照片，並寫下「我的堅持：龍魂不滅！」

未來不一定叫「味全龍」

吳志揚表示，4隊對味全重返中職都持正面態度，頂新按照既定進度，於4月中旬遞交企劃書，聯盟將於4月底召開會員大會與常務理事會，審查並通過味全加盟案，只要頂新繳交保證金並簽約，第5隊就正式成立，6月底或7月初參加季中選秀會。

魏應充拍完合照後就低調離開，對於領隊與總教練，只強調「我們會盡快，正在積極籌備中，有消息馬上跟大家報告」；吳志揚透露，據他所知，頂新已經找好總教練，也找熟悉職棒生態的人，針對行銷、管理等事宜提供意見。

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據了解，味全教練團已經大致成形，張泰山是成員之一，還沒確定的是投手教練，至於眾所矚目的總教練，葉君璋礙於與富邦悍將還有1年合約，以呂明賜、黃煚隆2人的機會最大。

昨天是中職4隊代表與頂新代表首次會面，出席的有會長吳志揚與秘書長馮勝賢、統一獅董事長凃忠正與領隊蘇泰安、中信兄弟顧問馮寄台與領隊劉志威、富邦悍將領隊蔡承儒與副領隊陳昭如、Lamigo桃猿領隊劉玠廷與副領隊浦韋青。

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