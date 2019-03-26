陽岱鋼「轟」佔先發 開幕戰第5棒

陽岱鋼（前，資料照）熱身賽的火熱表現，讓他順利卡位開季先發，監督原辰德點名讓他扛第5棒。（取自巨人隊臉書）

熱身賽5轟 教頭直接欽點

〔記者倪婉君／綜合報導〕旅日一哥陽岱鋼最近的火熱表現，讓巨人監督原辰德非常滿意，昨天直接點名讓「岱桑」擔任29日開幕戰先發第5棒。

日職12隊將在29日舉行開幕戰，其中巨人作客廣島，以及王柏融所屬的日本火腿在札幌巨蛋迎戰歐力士，是最受台灣球迷注目的2場賽事。目前陽岱鋼已確定在開幕戰先發上陣，王柏融則獲日媒預測有機會搶占外野一席，或以指定打擊身分出賽。

原辰德之前已排好1到4棒，分別由吉川尚輝、坂本勇人、丸佳浩及岡本和真擔任，昨出席巨人軍激勵會活動時，則進一步決定關鍵第5棒由陽岱鋼出任。陽岱鋼之前表示，自己已找回手感，應該能獲得教練團的信任，很期待能進入開幕戰先發名單。

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陽岱鋼在春訓時一度表現起伏，2月23日轟出熱身賽首轟之後，之後近1個月未開轟，且歷經連8場未敲安低潮。但21日對西武獅轟出熱身賽第2轟，陽岱鋼透露是監督的提點讓他走出迷惘，此後更是打瘋了，23日對羅德雙響砲、5打點，24日首打席再開砲，連3場都有全壘打演出，如今果真「轟」出開季一席之地。

王柏融有機會卡外野或DH

此外，王柏融的日本火腿首戰也備受期待，但《日刊體育》分析競爭者眾，指「大王」可能和近藤健介爭奪DH，或是和淺間大基、杉谷拳士和谷口雄也搶最後一席外野先發位置。王柏融在公辦熱身賽出賽9場，25打數敲出7安打、4打點，包括1發全壘打。

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