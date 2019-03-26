謝淑薇愛的進化論 蛻變「球后殺手」

謝淑薇日前在邁阿密網賽扳倒球后大坂直美，賽後開心與男友擊掌。 （資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇於邁阿密網賽扳倒世界球后大坂直美後，女單16強出戰另位前球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，賽前小薇與法籍男友兼教練阿尼耶爾接受WTA官網專訪，暢談如何相互扶持力拚佳績。

偕男友接受WTA官網專訪

「她對網球了解很深，不需要任何人告訴她該怎麼做，因為她清楚什麼方式最好。」阿尼耶爾雖是圈外人，與網球淵源頗深，被小薇暱稱「溫柔哥」的他，在4大賽唯一紅土的法網羅蘭蓋洛斯球場附近長大，自然也喜歡打球，從事房地產行業8年，如今改以「愛的力量」陪伴小薇四處征戰，見證許多令人驚豔的精彩賽事。「我提供正能量，讓她擁有更多樂趣。」阿尼耶爾透露，目前工作就是讓淑薇「做自己」，「她是有趣的人，與其餘職業選手不同，她喜歡隨興打球，也享受自由自在生活。」

「淑薇Style」做自己

令各路高手頭疼的「淑薇Style」，其實是無法模仿的特殊打法，即使有教練試圖調整發球，終究妥協讓她採用適合的靈巧風格，小薇笑著解釋：「當時我回應：『手臂就長這樣，別害人家受傷，反正我用雙手正拍，2隻手加起來，就像1隻粗壯臂膀。』」女單世界排名最佳23席的小薇，也曾因踝傷改於雙打東山再起，贏得溫布頓、法網雙料大滿貫女雙冠軍，「這就是我的故事，非常戲劇化，只要不放棄，相信好事總會發生。」

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